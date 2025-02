Lichaam vermiste Robin (38) uit Groningen gevonden

Het lichaam van de 38-jarige Robin uit Groningen, die sinds 28 januari vermist was, is gevonden in het water aan de Trompsingel in Groningen. Dat meldt de politie woensdag. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van een misdrijf.

Rond 16.00 uur troffen hulpdiensten een overleden persoon aan in het water aan de Trompsingel. De politie startte direct een onderzoek naar de identiteit en de toedracht van het overlijden. Inmiddels is bevestigd dat het om Robin gaat, die sinds eind januari als vermist stond geregistreerd.

Robin werd voor het laatst gezien aan de Van Swietenlaan in Groningen. Zijn vermissing werd op 17 februari als urgent gemeld. Nu, bijna een maand na zijn verdwijning, is hij teruggevonden. De politie heeft de eerder gedeelde beelden van hem verwijderd en vraagt anderen hetzelfde te doen.