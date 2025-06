Groot raadsel: tientallen schapen van Mieke van een op andere dag verdwenen

Waar is de kudde schapen van herder Mieke Boode gebleven? Van haar veertig schapen in het Overijsselse natuurgebied Springendal zijn er 39 sinds zaterdagochtend spoorloos verdwenen. Wat er gebeurd is met de dieren, is nog steeds een groot raadsel. Inmiddels heeft Mieke de hele omgeving ingeschakeld om uit te kijken naar haar schapen.

Mieke maakt zich grote zorgen om haar schapen. "Je gaat natuurlijk denken aan verschillende scenario's", vertelt ze aan Hart van Nederland. "Het is ook nog eens 25 jaar aan fokwerk dat nu is verdwenen. Ik ben nu 25 jaar schapenhouder, al 25 jaar met de schapen bezig. Dit jaar had eigenlijk een feestje moeten zijn."

Zoektocht

Na de mysterieuze verdwijning is er al meerdere keren gezocht naar de dieren. "Zondag en maandag hebben we de hele dag in de auto gezeten, maar helaas zonder resultaat." Ze hebben zelfs een drone met warmtecamera ingezet. "We hebben op beeld allerlei dieren zien lopen, maar geen schapen."

Voor Mieke blijft het gissen naar wat er gebeurd is. Ze heeft melding gedaan bij de politie en zelfs in Duitsland wordt uitgekeken naar de schapen. Veehandelaren en slachterijen zijn ook ingelicht. "Voor het geval dat ze ineens 39 schapen aangeboden krijgen."

Ondanks dat de schapen nu al meerdere dagen spoorloos zijn, blijft Mieke hopen op een goede afloop.