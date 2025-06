Paard neemt onverwachte duik in zwembad in Hollandscheveld

Wie denkt dat alleen mensen bij warm weer verkoeling zoeken in een zwembad, heeft het mis. Dinsdagmiddag besloot een ontsnapt paard in Hollandscheveld spontaan een frisse duik te nemen in het zwembad van een woning aan de Langedijk.

Het dier kon er alleen niet meer zelfstandig uitkomen, waardoor de brandweer met man en macht in actie moest komen. Eerst pompten de hulpdiensten een deel van het water uit het bad. Vervolgens werd het paard met een speciaal tuigje en behulp van een kraan voorzichtig uit het water getakeld.

Rond 18.00 uur stond het dier weer veilig op het droge. Het paard raakte bij zijn avontuur niet gewond. Of het zwembad schade heeft opgelopen, is nog niet bekend.