Boer en brandweerman redden koe uit sloot in Delft

Een koe in Delft heeft zichzelf donderdagmiddag in lastige positie gemanoeuvreerd. Een voorbijganger zag het dier tijdens het uitlaten van haar honden rustig door een sloot wandelen aan het Derde Wereldpad. Het dier, wit-bruin gevlekt en voorzien van oormerk 6306, kreeg het niet voor elkaar om zelf uit de sloot te klimmen. Dat meldt een correspondent ter plaatse.

De vrouw belde de brandweer, die samen met de politie ter plaatse kwam. Agenten deden alvast onderzoek naar de herkomst van de koe via het oormerk, terwijl de rest van de nieuwsgierige kudde zich vermaakte met het besnuffelen van de politiebus.

Met hulp van omwonenden werd de boer gevonden en gewaarschuwd. Hij kwam met zijn tractor naar de sloot. Samen met een brandweerman in wist hij de koe met een touw om haar nek veilig uit het water te trekken.

De methode ziet er misschien wat ruw uit, maar is volgens de hulpdiensten diervriendelijk en effectief. De koe hield er niets aan over en sloot zich al snel weer aan bij haar soortgenoten in het weiland.