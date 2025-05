‘Krokodil’ zorgt voor paniek in Schiedam, hulpdiensten ontdekken iets heel anders

Het werd maandagavond even spannend in de Schiedamse wijk Dilleveld. Bewoners van de wijk wisten bijna zeker dat ze een krokodil zagen zwemmen in het slootje voor hun huis. Ze belden de politie, die rond 22.00 uur ter plaatse kwam, zo schrijft streekomroep Twee.

Een speciale eenheid van de dierenambulance, gespecialiseerd in gevaarlijke exoten, werd vervolgens opgeroepen. Er bleek echter geen geschikt materiaal beschikbaar om het dier te vangen. Bovendien zat de opvanglocatie al vol.

Geen krokodil

Daarom werd volgens de streekomroep de hulp ingeschakeld van Walter Getreuer van Reptielenzoo SERPO in Rijswijk. SERPO vangt onder andere slangen en krokodillen op. Toen Getreuer de foto's onder ogen kreeg, zag hij het meteen: dit is geen krokodil.

Wat het wel was? Een groene, gewatteerde bodywarmer in het water. Geen reden voor paniek dus!