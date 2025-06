Brandweer bevrijdt vastzittende zwaluw in Wageningen

Een zwaluw is zondagmiddag vast komen te zitten in een nestkast aan de Plataanweg in Wageningen. De brandweer moest eraan te pas te komen om de vogel te bevrijden.

Het voorval gebeurde even voor 17.00 uur, meldt de lokale media. De dierenambulance heeft zich over de zwaluw ontfermd. Hij is overgebracht naar een wildopvang, waar hij verder zal worden verzorgd. Voor sommige bewoners van de nestkast zou het mogelijk nog slechter zijn afgelopen, zij zouden het incident niet hebben overleefd.

De operatie trok een hoop bekijks in de buurt.