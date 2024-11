Brandweer redt paard uit sloot in Haren

Een paard is zaterdagmiddag vast komen te zitten in een sloot in het Groningse Haren. Met hulp van de brandweer kon het dier uit zijn benarde situatie worden gered.

De eigenaren probeerden het dier eerst zelf uit het water te halen met behulp van een shovel. Toen dat niet lukte schakelden ze de brandweer in.

Meer dan tien brandweerlieden kwamen ter plaatse. Na een moeizame start kon de paard op het droge worden getrokken. Hij is naar een nabijgelegen stal gebracht om bij te komen en op te warmen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP