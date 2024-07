Paard urenlang vast in sloot, brandweer en graafmachine schieten te hulp

Een paard heeft urenlang vastgezeten in een sloot in het Zuid-Hollandse Barendrecht. Rond 16.30 uur kwam het arme dier in zijn benarde situatie terecht. Hij kwam niet zelf op de kant, en ook met menselijke hulp lukte het niet om uit de sloot te komen.

De brandweer kwam ter plaatse om te helpen, maar ook met hulp van brandweerslangen schoot het niet op. Een kraanwagen kon niet ingezet worden op de plek van het ongeluk.

Uiteindelijk lukte het met behulp van een graafmachine om het paard op de kant te duwen. Hij bleef even roerloos liggen, maar na wat duwen en trekken stond hij weer op. Het paard heeft zo'n drie uur in de sloot gelegen.

Het dier is na het hachelijke avontuur nagekeken door een dierenarts. Het paard maakt het naar omstandigheden goed en heeft waarschijnlijk geen blijvend letsel overgehouden aan het ongeluk.