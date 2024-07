Paard zit vast in diepe sloot, brandweer redt dier met touwen uit water

Een paard is maandagavond in een sloot terechtgekomen in een natuurgebied langs de Hoorsedijk in het Groningse Haren. Een voorbijganger merkte het dier op en schakelde direct de brandweer in.

Rond 20.40 uur werd de brandweer gealarmeerd en snel ter plaatse gestuurd. De woordvoerder van Veiligheidsregio Groningen vertelt aan Hart van Nederland dat een lid van de roeivereniging het paard in de modder zag staan en daarop de brandweer belde.

"Binnen drie kwartier was het paard bevrijd en stond hij weer in het weiland," aldus de woordvoerder. Ondanks het angstige voorval maakt het dier het naar omstandigheden goed.

Uitgegleden tijdens het drinken

Hoe het paard precies in de sloot terecht is gekomen, is niet helemaal duidelijk. "Door sporen die het dier heeft achtergelaten, denken we dat ze is uitgegleden tijdens het water drinken," legt de woordvoerder uit. Met behulp van touwen en de inzet van de brandweer kon het dier vrij gemakkelijk aan de kant worden gehaald.

Het paard heeft niets aan het avontuur overgehouden en werd direct na de redding met haar baasje herenigd. Vervolgens is het dier weer teruggebracht naar het nabijgelegen weiland.