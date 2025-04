Dierenambulance redt gewonde zwaan die vastzit met muskusrattenklem

In natuurgebied Madestein in Den Haag is donderdagochtend een zwaan gered uit een benarde situatie. Het dier zat met zijn kop vast in een muskusrattenklem, wat leidde tot een chaotische reddingsactie.

De dierenambulance Den Haag kreeg vroeg in de ochtend een melding van een zwaan in nood. Eenmaal ter plaatse zagen medewerkers dat de zwaan vastzat in een metalen klem. Pogingen om het dier direct te vangen mislukten: ondanks zijn verwondingen wist de zwaan te vluchten naar een grote plas water.

Omdat het dier zich op een moeilijk bereikbare plek bevond, werd de brandweer opgeroepen om met een boot te assisteren. Maar voordat zij arriveerden, werd de zwaan opgejaagd door een soortgenoot en vluchtte hij richting een andere zwaan die hem ook opjoeg. De gewonde zwaan gebruikte zijn laatste krachten om weg te komen, maar raakte klem achter een vlonder.

Verwondingen

Daar wist de medewerker van de dierenambulance het dier eindelijk te grijpen. Ter plekke werd de muskusrattenklem verwijderd en is de zwaan overgebracht naar de vogelopvang. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is op dit moment nog niet bekend.

De inzet van de brandweer bleek uiteindelijk niet meer nodig.