Nieuw gorillamannetje moet voor jonkies gaan zorgen in Burgers' Zoo

De gorillagroep van Burgers' Zoo heeft een nieuwe leider. Maandag arriveerde een zilverrugmannetje, dat overkwam uit de dierentuin van Warschau. Twee vrouwtjes uit de Arnhemse groep zijn op hun beurt vertrokken naar de Poolse hoofdstad.

De uitwisseling maakt deel uit van het Europees populatiemanagementprogramma (EEP) voor de westelijke gorilla, die ernstig wordt bedreigd in het wild. Om de populatie genetisch zo gevarieerd mogelijk te houden, wordt goed gekeken welke dieren zich het best kunnen voortplanten. Omdat in Arnhem de afgelopen jaren al meerdere gorillajongen ter wereld zijn gekomen, wordt hier zorgvuldig naar gekeken.

De komende weken zal het mannetje stap voor stap worden geïntroduceerd bij de huidige groep, die nu nog uit vier vrouwtjes bestaat.