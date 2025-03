Bijzondere adelaarsrog verhuist van Burgers' Zoo naar Frans aquarium

In het Franse aquarium Nausicaá is binnenkort een bijzondere adelaarsrog uit Burgers' Zoo te bewonderen. Maandag verhuist een volwassen rog van Arnhem naar het collega-aquarium in Boulogne-sur-Mer.

Het gaat om een vrouwtjesrog van maar liefst 70 kilo met een spanwijdte van 170 centimeter. Het dier heeft al voor een groot aantal nakomelingen gezorgd.

Grootste kweker

Burgers' Zoo is al jarenlang de grootste kweker van gevlekte adelaarsroggen ter wereld. Roggen uit het Arnhemse dierenpark zijn al eerder gedoneerd aan dierentuinen en aquaria in heel Europa.

Hoe het transport van de adelaarsrog verloopt, is te zien in de bovenstaande video.

Beeld: Ruben Huis in 't Veld / Koninklijke Burgers' Zoo