Verdeeldheid over oproep voor regels voor welzijn insecten: 'Zij voelen ook pijn'

Moeten er regels komen voor het welzijn van insecten die worden gekweekt voor voedselproductie? Die vraag zorgt voor verdeeldheid. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier wil dat de overheid ingrijpt en stelt dat insecten pijn kunnen voelen. Maar uit een peiling onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat de meeste ondervraagden hier niets in zien.

Uit de peiling blijkt dat 45 procent van de deelnemers vindt dat er wel wetgeving moet komen om gekweekte insecten te beschermen tegen pijn en slechte leefomstandigheden. 48 procent is het er echter niet mee eens, en nog eens 7 procent zegt het niet te weten.

De meeste mensen hebben er nooit eerder bij stilgestaan dat insecten pijn kunnen voelen. Voor Wakker Dier is dat juist reden om het onderwerp aan te kaarten. Hoewel de wetenschap er niet over uit is of insecten op dezelfde manier pijn voelen als zoogdieren, wijst Wakker Dier naar onderzoek waaruit blijkt dat insecten reageren op pijnprikkels, zoals wanneer ze op een hete plaat worden gezet. Daarom stuurde de dierenrechtenorganisatie een brandbrief naar landbouwminister Femke Wiersma en de insectenkwekers, met de oproep om diervriendelijkere methodes te verplichten.

Kwekers: 'We houden al rekening met welzijn'

De branchevereniging voor insectenkwekers vindt de oproep te kort door de bocht. Zij stellen dat kwekers al maatregelen nemen om het welzijn van insecten te waarborgen, maar dat er nog veel onduidelijk is over wat insecten precies ervaren.

"Insectenwelzijn staat bij ons op de agenda," zegt Janmar Katoele van de brancheorganisatie. "We werken samen met de Dierenbescherming aan een sectorplan waarin dit een belangrijk thema is." Dat plan, waarin onder meer wordt gekeken naar leefomstandigheden en sterfmethodes, wordt in april gepresenteerd.

Geen regels voor slacht van insecten

Eén van de grootste pijnpunten volgens Wakker Dier is hoe insecten worden gedood. Er zijn geen wettelijke richtlijnen, waardoor bedrijven zelf bepalen hoe ze te werk gaan. Sommige kwekers doden insecten door ze te bevriezen, anderen koken of vermalen ze levend.

Minister Wiersma is in ieder geval nog niet overtuigd van de noodzaak om snel tot regelgeving hiervoor te komen. "Ik denk dat het onvermijdelijk is. Als we in de auto rijden worden er ook vliegen aangereden en andere insecten, dus ik denk wel dat we in het reële moeten houden", laat ze weten aan Hart van Nederland.