Mier als huisdier? Marijn maakt van hobby een internationaal succes

Het klinkt misschien wat bijzonder, maar je kunt mieren als huisdier houden. Zo heeft de 24-jarige Marijn Meijers uit het Limburgse Schinveld zijn liefde voor de piepkleine insecten vertaald naar een internationaal bedrijf. Wat begon als een hobby, werd in 2019 serieus toen hij zijn eerste mieren ging verkopen.

Met moderne technieken, zoals 3D-printen, maakt hij speciale verblijven en stuurt die samen met de diertjes naar klanten over de hele wereld. En dat gaat dan echt van Europa tot Australië. In zijn winkel Schinveld kunnen bezoekers zijn eigen mierenkolonies komen bekijken. Marijn legt graag uit dat mieren niet alleen lastig kunnen zijn, maar juist heel nuttig zijn voor de natuur. In de winkel leven zo’n 40 tot 50 mierenkolonies en mensen kunnen van dichtbij zien hoe insecten samenwerken.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hoog bedrag

Het bedrijf van Marijn is inmiddels bekend in de mierenhobby-wereld en verkoopt bijzondere diertjes soms wel voor meer dan driehonderd euro. "De echte hobbyist weet natuurlijk wel wat ze waard zijn", zegt de enthousiaste verkoper bij het tonen van een bakje met daarin de bijzondere en dus dure Myrmecia Pyriformis uit Australië. Het zijn ook flinke joekels in vergelijking met andere mieren. "Het is een superbijzondere mier, want ze zijn bijna drie centimeter groot", vertelt Meijers.

Marijn vindt het belangrijk om andere mensen enthousiast te maken over deze bijzondere wereld en laat graag zien hoe leuk het is deze insecten als huisdier te hebben. Ook vader Ramon is erg over diertjes te spreken en is bere-, of beter gezegd mieretrots op zijn zoon. "Als ik zie hoe gepassioneerd hij is en door die passie zo succesvol kan zijn, dan is dat gewoon supermooi."