Dit bijzondere dier is voor het eerst gespot in Nederland

Op de bodem van de Oosterschelde zijn minstens tien klimzeekomkommers ontdekt, een eerste vondst van deze diertjes in Nederland. Oorspronkelijk komen ze voor in de Middellandse Zee en langs de West-Afrikaanse kust, maar de laatste jaren zijn ze ook aangetroffen in België en Groot-Brittannië.

Onderzoekers van de Wageningen University spreken van een opmerkelijke ontdekking. De klimzeekomkommers zijn paars en bruin, kunnen tot 15 centimeter lang en ongeveer 3 centimeter dik worden. In het water steken ze hun tentakels uit om voedsel op te vangen dat voorbijdrijft.

Naast de klimzeekomkommer heeft ook de bidsprinkhaan zich gevestigd in ons land. Dat zie je in de video bovenaan.

Onderzoeker Jetze van Zwol weet niet hoe de klimzeekomkommer in Nederland is beland, "al komt deze soort al wel voor in Belgisch water. Het zou dus ook een natuurlijke verspreiding kunnen zijn". Hij denkt dat het diertje niet een bedreiging, maar een verrijking is voor andere dieren in de Oosterschelde. "De exemplaren die wij vonden leefden tussen oesters."

Gladde snavelneut

De biologen voerden hun onderzoek uit in het water tussen Schouwen-Duiveland en Tholen, waar ze ook andere dieren ontdekten die recentelijk in de Nederlandse kustwateren zijn verschenen, zoals de brakwaterkorfschelp, de Amerikaanse strandschelp en de gladde snavelneut.

Beelden van de onderzoekers van de Universiteit & Onderzoek Wageningen:

Ocnus planci zoals in de Demersal Fish Survey-vangsten. Credits: Jetze van Zwol

ANP