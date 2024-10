Oehoe dood na knal tegen politiebus bij controle Beugen

Een aanvaring met een politiebusje heeft een oehoe in het Brabantse Beugen het leven gekost. Het voorval gebeurde vrijdagavond tijdens een controle achter een filiaal van een fastfoodketen. De toegesnelde Dierenambulance heeft het arme dier helaas niet meer kunnen redden.

Een doorsnee controle, dat had het moeten zijn voor de politie. Maar de avond verliep toch even iets anders. De uil kwam ongelukkig tegen een politievoertuig aan, waar ook nog agenten inzaten. "De agenten in de bus schrokken zich een hoedje toen het enorme dier tegen de wagen aan vloog, met een grote knal lag het dier op de grond", schrijft de Dierenambulance in een bericht op sociale media.

De politie komt wel vaker uilen tegen. In bovenstaande video zie je een uiltje die een politieauto invloog.

Wildopvang

Op een foto, achteraf gemaakt door medewerkers van de Dierenambulance Brabant Noord-Oost, is te zien dat het dier geringd was. Een woordvoerder van de organisatie zegt dat de overleden uil overgebracht is naar de wildopvang voor verder onderzoek. Daar zal ook contact worden gezocht met de instantie die het dier geringd heeft, in dit geval het vogeltrekstation in Arnhem.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De vogel leefde in het wild en had geen eigenaar. Oehoes zijn enorme uilen, een van de grootste ter wereld. De naam komt, zoals bij wel meer vogels, van het geluid dat het dier produceert: een ferme "oehoe". Hoehoewel het voorval in Beugen erg treurig is, is de vogel niet met uitsterven bedreigd. Wereldwijd vliegen er mogelijk 100.000 tot een half miljoen van rond.