Nederlandse experts vinden nog geen spoor van krokodil bij Bonaire

In de zee bij Bonaire is nog geen spoor gevonden van de krokodil die er zou rondzwemmen. Natuurbeschermers en een deskundige van de Rotterdamse diergaarde Blijdorp hebben in de nacht van woensdag op donderdag gezocht in de baai van Sorobon, onder meer met lampen die de ogen van de krokodil zouden laten oplichten. Maar het dier is niet gezien, zegt een woordvoerder van Blijdorp, en het lokaas dat voor de krokodil was neergelegd, is onaangeroerd gebleven.

Komende nacht wordt met drones verder gezocht.

Mogelijk verschuilt de krokodil zich in de mangrove van Bonaire en komt hij als het donker wordt tevoorschijn. Volgens de woordvoerder van Blijdorp gaat het waarschijnlijk om maar één krokodil en zou het reptiel 2 à 3 meter lang zijn. Het dier zou zijn overgezwommen uit Venezuela.

Hart van Nederland/ANP