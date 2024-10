Kruipen spinnen écht in je mond ’s nachts? De feiten op een rij

Het is weer herfst, en dat betekent dat spinnen en andere kriebelige beestjes hun weg naar binnen zoeken, op zoek naar warmte. Voor veel mensen leeft de angst dat spinnen 's nachts in hun mond, neus of oren kunnen kruipen. Maar hoe reëel is die angst eigenlijk?

Stel je voor: je zit lekker met een kop thee, en ineens schiet er een spin over de vloer. Of nog erger, je ligt in bed en voelt iets kruipen. De gedachte dat zo’n beestje je mond, neus of oor binnengaat, is voor velen herkenbaar.

Hart van Nederland heeft eerder een reportage gemaakt over de reuze kogelspin, ook wel bekend als de 'valse weduwe'. Deze spin komt steeds vaker voor in Nederland. In de video krijg je te horen wat je absoluut niet moet doen als je zo’n spin tegenkomt.

Spinnen in je mond

Peter van Helsdingen, insectenexpert, legt uit waarom we deze beestjes nu vaker zien. "Sommige spinnen zoeken warme plekken op nu de nachten kouder worden", vertelt hij. "Ze komen vaak binnen via kleine openingen of kieren. Vooral de mannetjes laten zich nu zien, omdat ze op zoek zijn naar een vrouwtje." Hij voegt eraan toe dat ze 's nachts actief zijn en theoretisch gezien bij jou in bed kunnen belanden, vooral als je met je mond open slaapt. Maar overdag trekken ze zich meestal weer terug.

Exoten

Peter benadrukt ook dat exotische spinnen Nederland binnenkomen via producten zoals bananen en planten uit het tuincentrum. "Sommige van deze spinnen sterven snel uit, terwijl anderen zich kunnen voortplanten als een mannetje en vrouwtje meekomen", legt hij uit. Zo is de wolfspin, die uit Centraal- en Zuid-Europa komt en mensen kan bijten, op die manier naar Nederland gekomen.