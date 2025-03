Pasgeboren luiaardjong overleden in AquaZoo Leeuwarden

Het luiaardjong dat eind vorige maand in Aquazoo Leeuwarden werd geboren, is overleden. Donderdagochtend werd het jong dood aangetroffen. Over de oorzaak is nog niets bekend, daar doet de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht nu onderzoek naar.

Zoals in bovenstaande video te zien: het jong is geboren op 22 februari, tot grote vreugde en verrassing van de dierenverzorgers. "De ouders leken voorheen niet zo geïnteresseerd in elkaar", liet een woordvoerder destijds weten. Het dier is nog geen maand oud geworden.

Het jong was bij geboorte nog in goede gezondheid, maar dat wil niet altijd alles zeggen. "Helaas komen sterfgevallen bij pasgeboren dieren in de natuur en in dierentuinen vaker voor, hoe goed de zorg ook is", vertelt Anne de Haan, woordvoerder van Aquazoo Leeuwarden.

Het geboortecijfer van luiaards in Europa ligt voldoende hoog dat de impact van een enkele sterfte nog valt te overzien. "Luiaards maken deel uit van een Europees managementprogramma, een samenwerking tussen Europese dierentuinen om een gezonde populatie van de diersoort in stand te houden", aldus De Haan.

De Universiteit Utrecht kan nog niets kwijt over het onderzoek.