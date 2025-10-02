Vooraf standaard zicht op de kosten in dierenzorg: gaat het echt gebeuren?

Hoeveel je ook van je trouwe viervoeter, parkiet, goudvis of knaagdier houdt, als je na een noodbezoekje aan de dierenarts een dikke rekening voor je neus krijgt, dan is dat natuurlijk extra vervelend. Veel dierenarts(spoed)praktijken zijn totaal niet transparant in de prijzen die ze rekenen en dat moet als het aan een Kamermeerderheid ligt maar eens verleden tijd zijn.

Er zijn al genoeg plannen door de Tweede Kamer gegaan, maar tot nu toe heeft het kabinet er te weinig mee gedaan, zegt de SP. In Heerhugowaard vinden ze het niet meer dan normaal om vooraf - bij spoedzaken dus - een bedrag te communiceren aan huisdiereigenaren en dat werkt wel zo prettig. Robbert en Nathalie Leenheer werken op die manier al sinds ze niet heel lang geleden begonnen zijn met hun Florens dierenziekenhuis in de Noord-Hollandse plaats.

Robbert, die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering, is heel helder: "Wij zijn hiermee begonnen omdat we merkten: er is altijd discussie, altijd gedoe over geld. En dat doet de kwaliteit van de behandeling teniet. Ook heeft het grote impact op het werkplezier van onze dierenartsen. Dus door nu vooraf afspraken te maken hebben we dat gedoe niet meer."

Klant niet kwijt

Maar kan het dan niet zijn dat juist hij in de problemen komt door zulke afspraken te maken? Dat valt wel mee. "Ik ben gaan rekenen. Dus je kijkt wat een behandeling kost, loon erbij, beetje marge. Mocht het tegenzitten en komt een behandeling hoger uit, dan compenseren wij dat. Dit komt wekelijks voor. Maar omdat ik dus zo heb zitten rekenen is het zeker niet zo dat wij onszelf in de vingers snijden."

Hij denkt echt dat zijn praktijk de juiste weg in is geslagen. "Ik denk echt dat dit beter is, want anders ben je, als je niet duidelijk bent, toch je klant kwijt." En dat kost natuurlijk ook geld.

Een ruime Kamermeerderheid is voor de plannen van de SP, ook wel dierendagakkoord genoemd, om er werk van te maken veranderingen in de dierenzorg aan te brengen. Daarbij moeten ook aanpassingen gedaan worden - en meer transparantie komen - in de spoedzorg. Veel plannen zijn al door de Kamer aangenomen, maar het kabinet heeft er tot nu toe te weinig mee gedaan, aldus de linkse oppositiepartij. Verantwoordelijke staatssecretaris Rummenie trekt zich kennelijk wat aan van deze boodschap, want hij zegt bij Hart van Nederland op één lijn te liggen met de Kamer.