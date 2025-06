Dierenstichtingen hebben dringend geld nodig: veilig werken steeds lastiger

Geen geld voor beschermende handschoenen om wilde katten op te pakken of een muilkorf voor agressieve honden. Steeds meer dierenstichtingen kampen met geldtekorten. Zelfs kleine spullen kunnen soms alleen nog worden aangeschaft met behulp van een inzamelingsactie. Dat ziet ook Stichting Dierendonatie, waar inmiddels al vijfhonderd doneeracties lopen.

Een van die acties is een inzameling van Sanctuary het Wijland voor een speciale box, waarmee geiten met scherpe hoeven veilig behandeld kunnen worden . De dierenopvang in het Drentse Darp staat erom te springen. Vrijwilligster Angélique Voskamp: "We hebben dit heel erg nodig. Het is voor onze veiligheid, maar ook die van de geiten. Eén geit is zo groot en sterk voor ons dat we de hoeven met z'n tweeën niet eens kunnen bekappen."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Vaste donateurs doen al genoeg?

Vorig jaar stonden er op de website van Dierendonatie al vierhonderd acties. Dit jaar gaat dat aantal richting de vijfhonderd. Gemiddeld doneren mensen 22,50 euro per actie. Dat is soms al een aanzienlijk deel van het totaalbedrag dat nodig is. De speciale geitenbox van Het Wijland kost bijvoorbeeld ‘maar’ 650 euro, maar dat bedrag is voor de stichting alsnog veel geld.

"Via onze vaste donateurs krijgen we geld waar we het voer, onderdak en de dierenarts van kunnen betalen. Maar we kunnen die mensen niet nog eens vragen om wat extra over te maken. Of onze vrijwilligers dit laten betalen. Die doen al genoeg. De complete opvang draait op 35 vrijwilligers, geen enkele betaalde kracht", legt Voskamp uit.

Diversiteit aan dieren

Danielle de Jonge, voorzitter van Stichting Dierendonaties, weet dat er op de inzamelingssite nu in totaal voor ongeveer een ton aan projecten openstaat. En voor ieder wat wils, ook: "De diversiteit aan dieren en producten is enorm. Van bekende huisdieren zoals honden, katten en knaagdieren tot reuzenschildpadden, ezels en wilde dieren die tijdelijk worden opgevangen voordat ze weer terug de natuur in kunnen," zegt ze tegen Hart van Nederland.

De site, die dit jaar haar 10-jarig jubileum viert, heeft als eerste Nederlandse crowdfundingplatform de nieuwe CBF-erkenning voor donatieplatforms ontvangen.