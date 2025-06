Ernstig gewonde zeehond verstrikt in visnet gevonden, heeft het niet overleefd

In het nieuwe Zeehondencentrum Pieterburen, nu Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC) genoemd, is weer een zeehond opgevangen die ernstig verstrikt zat in een visnet. Het dier, Kavga genoemd, was zo ernstig verwond dat het moest worden ingeslapen.

Het is de derde zeehond dit jaar die met dergelijke verwondingen is opgenomen. Zeehond Lucky overleefde het dankzij intensieve zorg, zeehond Tangle is overleden.

In de video zie je hoe de verhuizing van de zeehonden naar het nieuwe centrum verliep.

De situatie voor Kavga leek eerst nog hoopvol. Het visnet werd losgeknipt. Maar toen werd meteen duidelijk dat het net diepe wonden op de voorflippers had veroorzaakt. Het dier werd naar Lauwersoog overgebracht voor hulp. Daar bleek de zeehond nog ernstiger verwond te zijn: de verwonding aan de linkervoorflipper was zo ernstig en verslechterde zo snel dat het gewricht volledig openscheurde en niet meer te herstellen was.

Omdat zeehonden in het wild hun beide voorflippers nodig hebben, was inslapen de enige optie.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Het WEC noemt de situatie rondom de zeehonden signalen van een verontrustend patroon. "De verstrikkingen zijn het directe gevolg van menselijke vervuiling: visnetten, touwen en ander afval in zee." Daar roept de stichting op tot meer bewustwording over de impact van menselijk gedrag op wilde dieren.