Prachtige beelden: laatste zeehonden vertrekken uit Pieterburen

Het zeehondencentrum in Pieterburen gaat verhuizen en laat zaterdag zijn allerlaatste zeehonden vrij. Het zijn de grijze zeehondjes Brandy en Ollie die dusdanig zijn opgeknapt dat ze er aan toe zijn om terug te keren naar de plek waar ze horen; de Waddenzee.

Op 26 april verhuist het zeehondencentrum naar de haven van Lauwersoog. Het gebouw in Pieterburen was te erg verouderd.

"Het gaat inmiddels goed met de zeehondenpopulatie in de Waddenzee, dus individuen redden, is steeds minder hard nodig. Het is nu van belang de leefomgeving goed te houden. In het nieuwe gebouw gaan we meer energie steken in de educatie en het verhaal van de Waddenzee vertellen. In Lauwersoog worden we onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee", aldus Emmy Venema van het centrum.

Acht andere zeehonden zijn nog te zwak om vrijgelaten te worden en verhuizen mee naar Lauwersoog.