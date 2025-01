Zeer zeldzame zwarte zeehond opgevangen in Pieterburen

Zeehondencentrum Pieterburen heeft op 3 januari een bijzondere pup welkom mogen heten. Het gaat om Ebbie, een melanistische grijze zeehond. Ebbie werd gered van een strand in Noord-Holland nadat ze werd lastiggevallen door strandgangers en honden, zo meldt het zeehondencentrum op zijn website. Melanisme, een zeldzaam fenomeen, maakt de pup zo bijzonder. Door melanisme is de pup namelijk volledig zwart door een overproductie van het pigment melanine.

Begin dit jaar is het zeehondenopvangcentrum Pieterburen verhuisd van het gelijknamige dorp Pieterburen naar het naburige Lauwersoog. Ruim vijftig jaar was het centrum gevestigd op de oude locatie. In de video hierboven is te zien hoe bezoekers eind december afscheid namen.

Toen Ebbie het zeehondencentrum werd binnengebracht, was de pup tussen de zeven en tien dagen oud. Destijds had ze nog een witte geboortevacht, maar tot grote verrassing van de verzorgers kwam er afgelopen week een pikzwarte zeehond tevoorschijn.

Het zeehondencentrum legt uit dat melanisme het tegenovergestelde is van albinisme. Bij albinisme ontbreekt pigment, en bij melanisme is er juist een overschot aan melanine. Dat resulteert in een volledig zwarte kleur. Bij zeehonden is dit zeer zeldzaam, maar een zwarte vacht heeft geen voor- of nadelen. Zeehonden hebben namelijk geen natuurlijke vijanden, waardoor hun kleur geen invloed heeft op hun overlevingskansen.

Livestream

Bij de intake van Ebbie bleek de pup alert en actief, ondanks enkele verwondingen en littekens. Het zeehondencentrum houdt de gezondheid en ontwikkeling van Ebbie zorgvuldig in de gaten, en zodra ze sterk genoeg is en haar eigen voedsel kan vangen, zal ze worden vrijgelaten in haar natuurlijke leefomgeving. Om Ebbie te bekijken heeft het zeehondencentrum een livestream van het binnenbad op zijn website geplaatst.