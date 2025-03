ZIEN: Zeer zeldzame zwarte zeehond Ebbie weer terug in de Waddenzee

Een zeldzaam zwart gekleurde zeehond loslaten in de natuur, dat maak je niet elke dag mee. Maar vrijdag was het zover: Ebbie, de melanistische zeehond die in januari verzwakt werd gevonden, mocht na weken van zorg in Zeehondencentrum Pieterburen terug naar de Waddenzee.

Ebbie werd op 3 januari gered van een strand in Noord-Holland. Ze was toen naar schatting tussen de zeven en tien dagen oud en nog bedekt met haar witte geboortevacht. Pas na enkele weken ontdekten de verzorgers dat ze een zeldzame zwarte zeehond was. Dit fenomeen, melanisme, is het tegenovergestelde van albinisme en zorgt voor een overproductie van pigment. Hierdoor kreeg Ebbie haar opvallende pikzwarte kleur, iets wat bij zeehonden nauwelijks voorkomt.

Na weken van herstel en verzorging in Pieterburen was Ebbie eindelijk sterk genoeg om terug te keren naar haar natuurlijke leefomgeving. Op het strand van Lauwersoog werd ze vrijdag onder begeleiding van het team van Pieterburen losgelaten. De vrijlating trok veel bekijks via een livestream.

Hoewel melanisme bij zeehonden uiterst zeldzaam is, heeft het geen invloed op hun overlevingskansen. Zeehonden hebben in de Waddenzee geen natuurlijke vijanden, waardoor hun vachtkleur geen verschil maakt.