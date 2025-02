Zeehond pikt hotelkamer Duitse gasten in en doet schoonheidsslaapje

Hotelgasten in Vlissingen keken dinsdagavond wel heel gek op toen ze terugkwamen op hun kamer. Een zeehond had besloten dat hun kamer wel lekker lag en deed een dutje op de vloer. Medewerkers van Stichting Dierenwelzijn Zeeland en het Reddingsteam Zeedieren Nederland (RTZ) hebben het dier uit de kamer weten te halen. "Hij was best chagrijnig geworden door zijn verstoorde beautyslaap."

Het dier werd gevonden in een zogenoemde 'beachroom' van Zandpaviljoen Pier 7, pal aan het strand in de Zeeuwse plaats. "Het stel had de zeehond eerder op de avond al op het strand zien liggen, maar dat is op die plek niet heel bijzonder", vertelt Jolanda Lichtenberg, voorzitter van Stichting Dierenwelzijn Zeeland, aan Hart van Nederland.

Vlak voordat de Duitse gasten hun hond uit wilden laten, zetten ze de schuifdeur naar het strand open voor wat frisse lucht. "In de tijd dat zij weg waren, heeft de zeehond zijn intrek genomen in de kamer. Die vond het daar blijkbaar prima en is gaan slapen."

Goed gehandeld

Lichtenberg is blij met hoe de gasten de situatie hebben aangepakt: "Ze hebben de zeehond niet zelf benaderd, geaaid of iets dergelijks. Deze dieren kunnen flink bijten, ondanks hun schattige uiterlijk." Ondanks het mogelijke gevaar was het volgens Lichtenberg ook wel een komisch gezicht: "De gasten stonden buiten in de kou, terwijl de zeehond lekker binnen lag te slapen."

In eerste instantie belden de hotelgasten andere mensen in de buurt, maar die konden niets betekenen. Daarna schakelden ze Stichting Dierenwelzijn Zeeland in. "Wij zijn ter plaatse gekomen, maar wij vervoeren zelf geen zeehonden. Daar heb je toch een speciale expertise voor nodig", legt Lichtenberg uit. "Wij hebben toen contact opgenomen met RTZ en samen hebben we het dier in een zeehondenmand – een grote rieten mand – weten te krijgen."

De zeehond zag er verder gezond uit en had, los van zijn verstoorde slaapje, nergens last van. Hij is vervolgens uitgezet op "een veilige, rustigere plek".