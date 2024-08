Zeehondenpups Pieterburen gaan viraal in Japan, doneren massaal 'portie vis'

De zeehondenpups van Zeehondencentrum Pieterburen hebben er sinds donderdagmiddag een hoop nieuwe fans bij. Niet uit Nederland, maar allemaal uit Japan. Een Japanner met 'redelijk wat volgers' op zijn X-account deelde de livestream van het centrum. Sindsdien kijken duizenden Japanners naar de Nederlandse zeehondenpups.

De medewerkers van Zeehondencentrum Pieterburen weten niet wat hen overkomt. Afgelopen donderdag deelde het Japanse X-account @hokahoka_times de livestream van Zeehondencentrum Pieterburen met de tekst: "Laten we met z'n allen 24 uur kijken naar een zeehondencrèche in Nederland." Daar geven de Japanners massaal gehoor aan. Het bericht is inmiddels 30 duizend keer gedeeld en heeft 14 miljoen mensen bereikt.

Portie vis

Het zeehondencentrum bemerkte de plotselinge aandacht van Japanners door de reacties die ze op de livestream plaatsten. "We gingen plotseling van dertig tot honderd kijkers per dag naar duizenden. Op een maximaal moment hadden we meer dan 9000 actuele kijkers", zegt Boshoven nog altijd verbaasd.

"Toen hebben we bedacht: kunnen we onze Japanse kijkers ook zo gek krijgen om een portie vis te doneren?" Een portie vis is een donatie van 5 euro, genoeg voor één dag eten voor een zeehond. Het centrum is afhankelijk van donaties, giften en de inkomsten van het bezoekerscentrum. "Mensen hebben geen idee wat de opvang van zeehonden kost, aan voedsel en medicatie. Door het een portie vis te noemen, maken we het tastbaar."

'Zwemmende theeblaadjes'

De zeehondenpups worden door de Japanners liefkozend 'theeblaadjes' genoemd in de livestream. Dit komt omdat ze in Japan geloven dat veticale theeblaadjes in theekopje geluk brengt. De drijvende zeehondjes doen hen daaraan denken en maken ze de gelijkenis tussen zeehondjes en geluk. Dat zou volgens het Zeehondencentrum ook de populariteit verklaren.

