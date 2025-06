Vermiste kat Bella uit Utrecht duikt na weken op in vrachtschip

Een opmerkelijke reddingsactie op het IJsselmeer heeft ervoor gezorgd dat de 14-jarige kat Bella na bijna een maand weer thuis is. Het dier was al sinds 5 mei vermist uit Utrecht, maar dook vrijdag onverwacht op in het ruim van een vrachtschip dat onderweg was naar Lemmer, zo meldt dierenambulance De Meren op hun Facebookpagina.

"Het is misschien een beetje een gek verhaal", begon schipper Peter zijn telefoontje naar de dierenambulance. Hij lag met zijn vrachtschip op het IJsselmeer toen zijn matroos Doru ineens een kat spotte in het ruim. Rond 16.00 uur zouden ze aanleggen bij de Prinses Margrietsluis in Lemmer, dus de vrijwilligers van de dierenambulance gingen ter plaatse.

'Pittige tante'

"In het ruim zat de kat verstopt tussen bergen stenen. Niet echt een veilige plek voor een reddingsactie, dus klommen de matroos en schipper dapper samen naar beneden met een reismand", aldus een medewerker van de dierenambulance. "De poes – inmiddels al omgedoopt tot ‘Pittige Tante’ – vloog als een echte ninja over de stenen. Toen ze bijna uit het luik omhoog probeerde te springen, waren wij nét op tijd om het luik te sluiten. Bij een tweede poging ving de matroos haar behendig met een net."

Baasjes opgespoord

Eenmaal veilig in de reismand keek de kat chagrijnig en wantrouwend om zich heen. Ze bleek geen chip te hebben, maar gelukkig had de schipper een Facebookbericht gevonden over een vermiste kat in Utrecht. Het vrachtschip had daar de nacht ervoor nog aangemeerd. Na contact met de eigenaar en het vergelijken van foto’s bleek het inderdaad om de vermiste Bella te gaan.

'Ze smolt ter plekke'

Zaterdag reden haar baasjes naar Friesland om hun kat op te halen. "Toen Bella hen zag, smolt ze ter plekke. Waar ze een halfuurtje daarvoor nog stond te blazen, begon ze ineens keihard te spinnen, gaf ze kopjes en keek ze haar mensen met verliefde oogjes aan."

Hoewel Bella onder de teken zat en sterk vermagerd was, maakt ze het verder goed. Dankzij de oplettende matroos en een flinke dosis teamwork ligt ze weer lekker in haar vertrouwde mandje in Utrecht.