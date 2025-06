Zó schattig: pasgeboren cheetawelpjes spelen buiten met moeder in Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen heeft hele schattige beelden gedeeld van de vijf cheetawelpjes die begin mei zijn geboren. De dieren verlieten voor het eerst hun binnenverblijf. Samen met hun moeder liepen ze rond in het buitenverblijf, is te zien in bovenstaande video.

De twee jongetjes en drie meisjes zijn 5 weken oud. "De moeder nam als eerste één van de mannetjes mee naar buiten, daarna volgde de rest vrij snel. Het is mooi om te zien hoe ze hun nieuwe omgeving verkennen en tegelijkertijd toch dicht bij hun moeder blijven", vertelt dierenverzorger Mariska Vermij - Van Dijk.

De geboorte van de cheetawelpjes was een belangrijke gebeurtenis voor het park, de diersoort is namelijk bedreigd en neemt in het wild in populatie af. Beekse Bergen beheert het Europese managementprogramma (EEP) van de cheeta's, met als doel om te zorgen voor een gezonde reservepopulatie van bedreigde of kwetsbare diersoorten in Europese dierentuinen.

"Het is pas het derde nestje cheeta’s dat dit jaar binnen Europa is geboren", zei curator Lars Versteege eerder. "We zijn dan ook ontzettend blij met deze vijf welpjes. De populatie cheeta’s neemt wereldwijd én binnen het EEP af, elke geboorte is dus essentieel voor het voortbestaan van de soort", aldus Versteege. In het wild leven nog maar zo’n 7000 cheeta’s. De diersoort staat geregistreerd als 'kwetsbaar' op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten, voornamelijk vanwege verlies van leefgebied en conflicten met mensen.