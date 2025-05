Feest in Safaripark Beekse Bergen: vijf cheetawelpjes geboren

Dierenverzorgers in Safaripark Beekse Bergen eten deze week beschuit met muisjes: vorige week vrijdag zijn daar namelijk welgeteld vijf cheetawelpjes geboren. Het is een belangrijke gebeurtenis voor het park, de diersoort is namelijk bedreigd en neemt in het wild in populatie af.

Niet alle jonkies hebben het gered. Eén van de oorspronkelijk zes welpen kwam vrijwel direct na de geboorte te overlijden. Dat is bij deze diersoort volgens het Safaripark echter niet uitzonderlijk. De moeder van de welpjes, die in 2017 ook in het Safaripark geboren werd, verkeert in goede gezondheid.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

“De jongen drinken goed en liggen veilig bij hun moeder. We laten ze zoveel mogelijk met rust", vertelt Hoofd dierenverzorging Christian Meurrens. "Daarom verblijven ze de komende weken nog achter de schermen en zijn ze nog niet zichtbaar voor bezoekers. Het geslacht van de jongen kunnen we ook pas later vaststellen.”

Derde nestje in heel Europa

Beekse Bergen beheert het Europese managementprogramma (EEP) van de cheeta's, met als doel om te zorgen voor een gezonde reservepopulatie van bedreigde of kwetsbare diersoorten in Europese dierentuinen.

" Het is pas het derde nestje cheeta’s dat dit jaar binnen Europa is geboren", zegt curator Lars Versteege. "We zijn dan ook ontzettend blij met deze vijf welpjes. De populatie cheeta’s neemt wereldwijd én binnen het EEP af, elke geboorte is dus essentieel voor het voortbestaan van de soort", aldus Versteege. De welpjes zullen voorlopig nog kwetsbaar blijven, maar lijken een goede start te maken.

In het wild leven nog maar zo’n 7000 cheeta’s. De diersoort staat geregistreerd als 'kwetsbaar' op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten, voornamelijk vanwege verlies van leefgebied en conflicten met mensen.