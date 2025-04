Bijzonder: vissende kat geboren in Diergaarde Blijdorp

Er is een vissende kat geboren in Diergaarde Blijdorp. Dat is kattensoort die, hoe gek het ook klinkt, juist van water houdt. Het is het eerste jong van moeder Esmee en vader Abu Abu. Het kitten laat zich af en toe al zien, al blijft de kersverse moeder nog erg waakzaam.

De vissende kat is helemaal gebouwd voor het water: met een lang lichaam, korte poten met zwemvliezen en klauwen die net uitsteken, is hij een geboren jager op vissen en kikkers. Wel zal het nog even duren voordat de kitten zelf zijn pootjes uit de mouwen steekt: jonge viskatten leren pas na zo’n tien maanden van hun moeder hoe ze moeten vissen.

Leefgebied van kat neemt snel af

De vissende kat komt oorspronkelijk voor in landen als India, Sri Lanka en Pakistan maar door vervuild water en versnippering van het leefgebied neemt het aantal sterk af. Blijdorp spreekt van een belangrijke stap voor het behoud van de soort.