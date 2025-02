DierenPark Amersfoort viert geboorte van giftige nachtaapjes

In DierenPark Amersfoort zijn bijzondere jonge nachtaapjes geboren. Het gaat om plompe lori's, een zeldzame en giftige apensoort. "De jongen maken het goed", zegt dierverzorger Marianne Spies. "Ze verkennen hun omgeving vanuit de planten of hangen veilig aan de buik van hun moeder." Het geslacht van de pasgeborenen is nog onbekend.

De kleine plompe lori is een halfaap die voornamelijk 's nachts actief is. Het dier is uniek omdat het een van de weinige zoogdieren is die gif produceert. Voordat de moeder op jacht gaat, likt ze haar ellebogen, waar speciale klieren een giftige stof afscheiden. "Ze likt vervolgens haar jong, waardoor het beschermd is tegen roofdieren", legt Spies uit. In het dierenpark zijn de jongen veilig, want hun vader en de andere nachtdieren laten hen met rust.

Bedreigde diersoort

In het wild leven plompe lori's in Zuid- en Zuidoost-Azië, maar hun voortbestaan wordt bedreigd. Door hun reflecterende ogen zijn ze een makkelijke prooi voor jagers. Ze worden illegaal verhandeld als huisdier en gebruikt in traditionele geneeskunde. Daarnaast raakt hun leefgebied steeds kleiner door ontbossing en bosbranden.

Bezoekers die de kleine plompe lori's willen bewonderen, kunnen hen vinden in het nachtdierenverblijf De Nacht. Daar moeten ze echter goed speuren, want de jonge aapjes zijn meesters in verstoppen.