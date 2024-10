Beschuit met muisjes! Nachtaapje geboren in DierenPark Amersfoort

Beschuit met muisjes! In DierenPark Amersfoort is een bijzonder jong geboren: een doeroecoeli, ook wel bekend als een nachtaapje. Het gaat goed met het kleintje, dat goed drinkt en hard groeit. Volgens Willem Verdonck, manager dierverzorging, blijft het jong voorlopig op de rug van de vader, maar zal het binnenkort zelf op ontdekkingstocht gaan. Het geslacht van het jong is nog niet bekend.

Bijzonder aan de doeroecoeli is dat de vader het grootste deel van de zorg op zich neemt. Het vrouwtje kan daardoor haar energie bewaren voor het voeden. Doeroecoeli’s leven in koppels en blijven hun leven lang bij elkaar. De dieren maken hun connectie op een bijzondere connectie kenbaar. "Elke ochtend plast het mannetje over zijn vrouwtje heen. Hiermee geeft hij aan andere mannetjes aan dat zij bij hem hoort", legt Verdonck uit.

Zes doeroecoeli's

Deze nachtdieren komen oorspronkelijk uit de regenwouden van Centraal- en Zuid-Amerika en zijn te herkennen aan hun uilachtige gezicht met grote, ronde ogen.

Met de komst van het nieuwe jong zijn er nu zes doeroecoeli's te bewonderen in De Nacht van DierenPark Amersfoort. Tijdens een eerste medische controle zal het geslacht van het nieuwe diertje worden vastgesteld.