Feestelijke verrassing in Apenheul: eerste babygorilla in drie jaar geboren

In de Apenheul is maandagochtend onverwacht een babygorilla geboren, de eerste in drie jaar tijd. Moeder M’Fugaji houdt haar kleintje stevig tegen zich aan, waardoor het geslacht voorlopig nog onbekend blijft. De geboorte kwam als een verrassing voor het apenpark, dat dolblij is met de komst van het eerste jong van gorillaleider Banjoko en M’Fugaji.

Eerder dit jaar werd gorillaleider Banjoko geïntroduceerd in het Apeldoornse apenpark. Hoe dat verliep, zie je hierboven.

De vijftienjarige M’Fugaji is voor het eerst moeder geworden. Hoewel de verzorgers dachten dat de baby pas later in de herfst zou komen, werd de gorillababy maandagochtend ontdekt. "M’Fugaji had vanochtend kleine oogjes en was wat moe. Maar ze pakt de moederrol snel op en draagt de baby goed bij zich," vertelt dierverzorger Stan.

Ook voor vader Banjoko, die sinds vorig jaar in Apenheul verblijft, is het een bijzonder moment. "Hij had al veel rollen in de groep, onder andere die van leider en 'politieagent', maar hij heeft er nu een heel belangrijke rol bij, namelijk die als vader!"

Bijzonder moment

Hoewel er al vaker gorilla’s zijn geboren in Apenheul, blijft het altijd speciaal. De geboorte is bovendien belangrijk, omdat het park hiermee helpt om deze ernstig bedreigde diersoort te redden. Bezoekers kunnen de pasgeboren gorilla al bewonderen op het eiland, zolang het weer het toelaat.

Apenheul roept binnenkort via sociale media op om mee te denken over een naam voor de baby. De enige voorwaarde is dat de naam een link heeft met Afrika, het oorspronkelijke leefgebied van de gorilla’s.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Beeld: Apenheul