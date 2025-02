Van Tamagotchi tot een schoen: DierenPark Amersfoort vist de gekste voorwerpen uit rivier

DierenPark Amersfoort heeft tijdens werkzaamheden aan de Expeditie-rivier een heleboel verrassende vondsten gedaan. In het water lagen honderden voorwerpen die mensen de afgelopen tien jaar zijn verloren. "Telefoons, ID-kaarten, bankpassen, horloges, zonnebrillen, speentjes en zelfs een Tamagotchi zijn opgedoken uit het water", aldus ranger Niels Kruizinga.

Voor het eerst in tien jaar vinden onderhoudswerkzaamheden plaats in de rivier, waar bezoekers normaal in fietsboten kunnen varen. Bezoekers varen dan langs het verblijf van de giraffen, zebra's, wolven en apen. Bij het op- en afstappen verliezen bezoekers alleen nog wel eens wat, aldus een woordvoerder tegen Hart van Nederland.

Afgelopen september is het verblijf van de zebra's een veulen rijker, zoals je op bovenstaande video kunt zien.

Bij het droogleggen van de rivier zijn zo'n tweehonderd voorwerpen uit het water gevist. "We waren verbaasd welke voorwerpen we boven water haalden. Zo vonden we zelfs een creditcard. Gelukkig heeft de eigenaar het pasje weer terug", zegt ranger Niels. "We hebben laatst nog een knuffeltje gevonden, er liggen veel zonnebrillen in het water en kledingstukken", vult de woordvoerder aan. Alle gevonden voorwerpen staan op de website van het dierenpark.

De onderhoudswerkzaamheden duren nog tot halverwege februari. Vanaf de voorjaarsvakantie kun je weer over de rivier varen.