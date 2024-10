Drukke beestenboel: geboortegolf in DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort heeft een flinke geboortegolf meegemaakt. Normaal zou je zulk nieuws eerder in de lente verwachten, maar zo'n prettige verrassing is natuurlijk ook in de herfst welkom. Maar liefst acht biggetjes en twee lammetjes kwamen in korte tijd ter wereld in het parkgedeelte Boerenerf. Alle jongen zijn gezond en drinken goed.

Beide moeders, Bonte Bentheimer landvarken Lotje en Nederlandse melkgeit Els, verzorgen de piepjonge dieren op en top met de eigen melk. De biggetjes gaan binnenkort al over op een speciaal voer, biggenkorrel genaamd. De lammetjes blijven voorlopig drinken bij de moeder. Alle dieren hebben ook al hun eerste stapjes buiten gezet.

Drie, drie, drie

" Het is een drukke, maar gezellige beestenboel in de stal", vertelt dierverzorger Lidwine de Jong. Ook deelt ze nog een feitje waardoor men eens te meer staat te kijken van de bijzondere dingen waar de natuur voor kan zorgen. "We wisten vrijwel zeker op welke dag we de biggen konden verwachten, omdat de draagtijd van een Bonte Bentheimer landvarken drie maanden, drie weken en drie dagen is." Voor een varken als Lotje is het overigens normaal om een nest van acht tot tien biggetjes te krijgen. Geit Els was vijf maanden zwanger.