Beschuit met muisjes! Zeldzame halfaapjes geboren in ZooParc Overloon

In ZooParc Overloon zijn twee zeldzame bamboemakijongen geboren, een bijzondere gebeurtenis omdat de soort behoort tot de meest bedreigde diersoorten ter wereld.

Ooit gehoord van de bamboemaki? Deze halfapen komen alleen voor op Madagaskar en zijn te herkennen aan hun platte snoet en indringende ogen.

De verzorgers vermoedden al langer dat er mogelijk sprake was van een zwangerschap, maar helemaal zeker waren ze niet. De geboorte van de schattige bamboemaki’s kwam dan ook als een aangename verrassing toen de aapjes op 12 januari ter wereld kwamen. Hoewel ze al een tijdje in de dierentuin verblijven, maakte de dierentuin hun geboorte pas afgelopen dinsdag bekend.

Soortbehoud

Tien jaar geleden werd er voor het laatst een bamboemaki geboren in een Nederlandse dierentuin. In 2019 was het de Apenheul die voor het laatst beschuit met muisjes kon klaarzetten voor de geboorte van een bamboemaki.

Wereldwijd leven er nog slechts 2.000 tot 2.500 bamboemaki’s in het wild. De soort staat op de IUCN-lijst van bedreigde diersoorten. De dierentuin is dan ook apetrots om met de geboorte van de twee jonge aapjes bij te dragen aan het behoud van de soort. Door middel van een Europees fokprogramma (EEP) hopen dierentuinen de populatie in stand te houden en de toekomst van de bamboemaki veilig te stellen.