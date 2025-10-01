Terug

Kamer stemt voor 'dierendagakkoord' en wil maximumtarief spoedzorg dierenarts

Beleid

Vandaag, 21:17

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft een dierendagakkoord van de SP ondertekend waarin het kabinet wordt opgeroepen eindelijk werk te maken van veranderingen in de huisdierenzorg. De partijen benoemen veel plannen en moties die al door de Kamer zijn aangenomen, maar waar het kabinet nog te weinig mee heeft gedaan.

Zo moet worden onderzocht of er een maximumtarief voor spoedzorg mogelijk is en moet direct helder zijn wat de zorg kost, zodat diereneigenaren geen onaangename verrassingen krijgen, vinden de partijen. Het initiatief van Sandra Beckerman (SP) is ondertekend door de PVV, GroenLinks-PvdA, VVD, NSC, D66, CDA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en Volt. Andere partijen kunnen zich er nog bij aansluiten.

Verder staat onder meer in het akkoord dat er betere wetgeving moet komen voor huisdierenzorg, dat dierenhulporganisaties beter moeten worden ondersteund en dat de Autoriteit Consument en Markt onderzoek doet naar monopolies van dierenartsketens.

Dierenartsen balen zelf ook van de discussie over de oplopende kosten:

Door ANP/Redactie Hart van Nederland

