91-jarige gaat viraal, steelt show met Elvis-hit bij zomerconcert Gouda

Rock-'n-rollband The Wanderers trapte onlangs de eerste van een reeks zomerconcerten af. Eind vorige maand stal echter iemand uit het publiek in Gouda de show, zoals je op bovenstaande video ziet.

De formatie rond zanger Maarten Teekens speelt voornamelijk hits uit de jaren 50 en 60, van onder anderen The Everly Brothers, Buddy Holly en Elvis Presley. Zo ook deze middag. Toen The Wanderers het nummer Can't Help Falling in Love van Elvis inzette, klonk er ineens een loepzuivere sopraanstem uit het publiek.

Sopraan

Die bleek afkomstig van de 91-jarige Anita Ravenstein, een voormalige soliste van de Goudse operette. Zonder enige moeite zong ze de tekst mee. "Een hele kwieke mevrouw, een echte persoonlijkheid. Ze viel al op door er alleen maar te staan. Ze maakte een dansje en toen we het nummer van Elvis deden, zong zij ineens mee", vertelt zanger Teekens aan Hart van Nederland.

Dat mevrouw Ravenstein haar stembanden door de jaren heen goed heeft getraind, bleek wel uit dit korte optreden. Ze oogst alom lof en bewondering, ook online. "Het korte filmpje dat ik van haar online heb gezet, is in korte tijd maar liefst 1 miljoen keer bekeken. We krijgen allemaal hartverwarmende reacties."