Wereldkampioen freerunnen Noa stunt opnieuw: sprong op Maastoren-paal gaat viraal

Een beetje freerunnen? Daar draait Noa Diorgina Man (20) haar hand (of voet) niet meer voor om. We kennen haar al goed bij Hart van Nederland, want we volgden haar op weg naar het WK in 2022. Inmiddels zijn we een paar jaar verder, en Noa is alleen maar beter geworden. Ze heeft opnieuw een stunt uitgehaald – letterlijk én figuurlijk.

In Rotterdam maakte ze vlekkeloos een sprong op een paal bij de Maastoren. De reacties op de video die ze daarvan online zette, zijn unaniem lovend. En het zijn niet zomaar wat reacties, maar een complete hoos. De video kreeg al meer dan een miljoen likes en ruim 32 miljoen views (!). "Wow, that’s insane! Good for you, miss!" zegt iemand onder de video – ofwel: “Wauw, dat is bizar! Goed gedaan, jongedame!”

Squid Game-winnares

Een ander grapt dat Noa een uitstekende kandidaat zou zijn voor Squid Game, het letterlijk levensgevaarlijke (maar fictionele) spelprogramma van Netflix: “En dat zou ze winnen ook, zeker weten.” Weer iemand anders noemt haar “de échte roze Power Ranger”.

Benieuwd hoe bijzonder Noa’s sprong is? En wat zij en haar vriend vinden van al die aandacht? Bekijk dan de video bovenaan deze pagina.