Gorilla die stokstaartje vastpakt en laat vallen in ARTIS gaat viraal

Een ontmoeting tussen een gorilla en een stokstaartje in dierentuin ARTIS in Amsterdam zorgt voor een glimlach bij honderdduizenden kijkers. In een TikTok-video, die inmiddels viraal gaat, is te zien hoe de gorilla een stokstaartje bij zijn staart oppakt, ernaar kijkt en het vervolgens laat vallen.

De dieren leven samen in het Gorillahuis. Daardoor is er vaker interactie, vertelt een dierverzorger van de dierentuin aan Hart van Nederland. Beide dieren zijn dol op groenten. In het filmpje is te zien dat de gorilla prei in zijn handen heeft. "Mogelijk wilden ze allebei het stuk groente ontdekken en gebeurde daarna het tafereel", aldus de dierverzorger.

Wanneer de gorilla het stokstaartje vasthoudt, hangt het dier een paar meter boven de grond, is te zien in bovenstaande video. Daarna laat de gorilla het stokstaartje uit zijn handen vallen en kijkt het dier nog even na. "De dierverzorgers hebben het stokstaartje daarna onderzocht, maar het gaat goed met hem."

Viraal

De video is al honderdduizenden keren bekeken en gedeeld, en levert reacties op vanuit de hele wereld. "De gorilla is zo nonchalant", schrijft iemand onder de video. "Dit gebeurt er als de vriendschap over is", grapt een ander. Voor wie zich afvraagt of het niet erger had kunnen aflopen: "De gorilla is in ieder geval gewoon een vegetariër", aldus de dierverzorger.