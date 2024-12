NS blundert met kerstactie: duizenden reizigers winnen toch geen luxe diner

Duizenden NS-reizigers dachten afgelopen weekend een luxe vijfgangendiner gewonnen te hebben, geheel verzorgd door een privéchef aan huis. Watertandend werd uitgekeken naar een avond vol wijnen, amuses en friandises. Maar al snel bleek de droomprijs een fout van de NS te zijn, tot grote teleurstelling van de 'winnaars'.

Volgens de voorwaarden ging het om een prijs met een waarde van €1096,26. De winnaar zou in 2025 thuis worden verrast met een chef, compleet met servies, glaswerk en zelfs de afwasservice. Op sociale media barstte het enthousiasme los: "Ik zag het al helemaal zitten om mijn ouders na een moeilijke tijd te verrassen," schrijft een deelnemer. "Ik had mijn vrienden al opgetrommeld," reageerde een ander op het forum van NS-reizigers.

Technische fout

De prijs werd per abuis toegekend aan 6000 deelnemers van Wintercity, de digitale adventskalender van NS. Wie zaterdag een vakje opende, won eigenlijk een reisgidsapp, maar door een technische fout kregen zij een bevestigingsmail waarin stond dat ze een geheel verzorgd diner hadden gewonnen. "Het is een technisch probleem geweest," verklaart woordvoerder Erik Kroeze in het AD. "Gelukkig kwamen we er snel achter en hebben we een excuusmail gestuurd."

Teleurstelling

Ondanks de excuses blijft de teleurstelling groot. Op het NS-forum en sociale media wordt druk gespeculeerd over een compensatie. "Kan de NS niet een paar kilo patat van de Smullers beschikbaar stellen? Dan eten we die samen in de trein op," grapt een reiziger. Of de NS een passende tegemoetkoming aanbiedt, is nog niet duidelijk.