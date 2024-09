EasyToys en Kruidvat slaan handen ineen om seksspeeltjes toegankelijker te maken

Shampoo, dagcrème, vaseline, wasmiddel, een zak snoep en vanaf vandaag ook dildo's en buttplugs. Vanaf maandag kunnen klanten van Kruidvat seksspeeltjes van EasyToys kopen in de winkels in zowel Nederland als België. Dit is een uitbreiding van de aanwezigheid van de erotische webwinkel, die al in andere ketens zoals HEMA en Hunkemöller te vinden is. Commercieel directeur Joël Groen van EasyToys hoopt dat de verkoop bij Kruidvat de drempel voor consumenten verlaagt om deze producten aan te schaffen.

Naast de bestaande winkels in Groningen en Den Haag zet EasyToys nu verdere stappen om seksspeeltjes toegankelijker te maken. Volgens Anna Catharina Homan van AS Watson, het moederbedrijf van Kruidvat, past de toevoeging van de EasyToys-producten goed bij de toenemende vraag naar artikelen voor volwassenen. “Het taboe rondom seksuele gezondheid wordt steeds kleiner, en het aanbieden van deze producten helpt daarbij”, zegt Homan.

Toen de seksspeeltjes in de supermarkt kwamen te liggen was dat voor veel mensen even wennen:

2:18 'Preuts gezeik' of terechte zorg om seksspeeltjes in supermarkt?

Starterspakket

In de filialen van Kruidvat komt een "starterspakket" van EasyToys-producten beschikbaar, waaronder een vibrator en een buttplug. Deze producten zijn zowel in de winkel als online te koop. Groen benadrukt: "Onze missie is dat iedereen plezier heeft en een gezond seksleven hoort daarbij."