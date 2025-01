De Daghap: luiers, leer en latex op Wereldfetisjdag

In de rubriek De Daghap gaat Hart van Nederland op zoek naar verhalen achter speciale dagen, denk aan dagen die ergens aandacht voor vragen. Deze week: Wereldfetisjdag.

Leer, rubber, zweepjes of voeten: allemaal onderwerpen waar men een fetisj voor kan hebben. Op veel specifieke seksuele voorkeuren heerst alleen wel een taboe. Om dat te doorbreken is de Wereldfetisjdag in het leven geroepen. Iedere derde vrijdag van januari staat in het teken van alles wat aan een fetisj te koppelen valt.

Doorgaans is een fetisj niet iets om je voor te schamen, maar het wordt niet altijd gewaardeerd als dit met het grote publiek gedeeld wordt. In 2020 ging dat mis bij een Efteling-video, de maker bood daarvoor zijn excuses aan (zie video).

De dag kent zijn oorsprong in het Verenigd Koninkrijk. Het begon daar in 2008 als nationale dag, om het jaar daarna verder te gaan als internationaal fenomeen. Het hoofddoel van de dag is om het bewustzijn en de steun van de fetisjgemeenschap te vergroten. Een ander doel is ook om mensen meer de kans te geven om open te zijn over hun seksualiteit en fetisj.

Invloed op brein

Mees de Vries, Mister Leather 2025, geeft aan wat zijn fetisj voor hem betekent. "Ik kwam er eigenlijk achter op hetzelfde moment dat ik achter mijn seksualiteit kwam. Als homo die dan ook nog een fetisj heeft, kan je je best alleen voelen. Doordat ik de juiste mensen leerde kennen, voelde ik mij heel snel geaccepteerd. Ook de community is heel verwelkomend en het is een hele fijne groep om mee samen te zijn."

Hoe een fetisj ontstaat, legt seksuoloog Laura Ledel uit: "Als mensen niet of onvoldoende geleerd hebben om seks te koppelen aan liefde en intimiteit, dan kan seks gekoppeld worden aan andere dingen. Als een kind bijvoorbeeld door opvoeders niet leert om hun eigen lijf lief te hebben of ermee te experimenteren, wordt die koppeling al minder snel gemaakt. Op jonge leeftijd wordt de koppeling dus vaak al gemaakt, alleen wordt daar nog niet seksueel naar gehandeld."

Dit zijn de vijf bekendste fetisjen De redactie van LINDA. zocht vorig jaar op Wereldfetisjdag uit wat de meest voorkomende fetisjen zijn: BDSM (vastbinden): Bij deze vorm van seks horen verschillende speeltjes en rollenspellen, om de sekspartner te 'teasen' tussen de lakens. Voeten: Bij sommige mensen zorgt de typische geur van voeten voor een trigger van de hormonale reactie. Piercing: Die versieren het lichaam niet alleen; het koude harde metaal kan de seksuele opwinding een stuk intenser maken. Haar: Een haarfetisj, ook wel bekend als trichofilie, komt – vooral bij mannen – met enige regelmaat voor. Wanneer deze groep mensen in contact komt met haar (dat kan rug-, oksel-, been-, hoofd- en schaamhaar zijn) raken zij opgewonden. Spiegels: Mensen met deze voorkeur raken opgewonden bij het idee seksuele handelingen te verrichten voor, onder, naast of op een spiegel.

Taboe?

Over het algemeen heerst er een taboe op fetisjen, weet ook Mister Leather. "Het ís ook een beetje gek en een beetje spannend, dus ik snap het wel. Tuurlijk wil je dat de open- en vrijheid er is, maar daar strijd ik met mijn titel ook voor. Ik wil meer zichtbaarheid voor fetisjen creëren, zodat andere mensen het idee krijgen dat ze ervoor uit kunnen komen."

Seksuoloog Laura Ledel voegt hieraan toe: "Mensen kunnen het vreemd vinden. Dat snap ik ook wel, er zijn genoeg vreemde fetisjen. Maar het is wel verbeterd, en daar is zo'n dag als vandaag ook goed voor. Als er meer zichtbaarheid is, is het ook minder gauw raar."