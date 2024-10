Voetganger ernstig gewond door aanrijding met bus in Den Haag

Een voetganger is in Den Haag ernstig gewond geraakt na een aanrijding met een stadsbus. De bus van R-net raakte de voetganger op de Vaillantlaan. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht, vanwege mogelijk letsel aan het hoofd. Een traumahelikopter werd ook opgeroepen.

Het ongeluk gebeurde rond 14:20 uur dinsdagmiddag. Vermoedelijk wilde het slachtoffer oversteken en liep toen hard tegen de bus aan. De bus heeft flinke zichtbare schade aan de buitenkant. Hoeveel mensen er in de bus zaten op het moment van het ongeluk is niet bekend. Volgens de politie is in elk geval geen buspassagier gewond geraakt.