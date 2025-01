Dit jaar meer vertraging dan ooit in Zuid-Holland: dit zijn de knelpunten

Reizigers in Zuid-Holland zullen dit jaar zowel op de weg als op het spoor meer vertraging ervaren dan ooit door onderhoudswerkzaamheden. Bestuurders van Rijkswaterstaat, ProRail en de provincie Zuid-Holland waarschuwden hier vrijdag voor op het provinciehuis in Den Haag.

"Het gaat om grote werkzaamheden, groter dan we tot nu toe gewend zijn", aldus regiodirecteur Ronald Nomes van Rijkswaterstaat. "We moeten zorgen dat onze infrastructuur klaar is voor de toekomst om de bereikbaarheid te kunnen garanderen."

Op het spoor

De hoeveelheid werkzaamheden en de kosten ervan zorgen ervoor dat ze lang niet altijd meer alleen in het weekend en 's nachts worden gedaan. Ook overdag op doordeweekse dagen gaan wegen dicht en rijden treinen niet op bepaalde trajecten.

Zo is het Centraal Station van Den Haag tussen 15 februari en 3 maart niet of nauwelijks bereikbaar met de trein omdat ProRail de sporen anders gaat indelen en de nodige wissels weghaalt, met als doel het aantal storingen te verminderen. Later dit jaar volgen meerdere kortere periodes van (gedeeltelijke) afsluiting van Den Haag CS. Op het spoor rond Rotterdam werkt ProRail aan het beveiligingssysteem. "Dat geeft serieuze hinder, op drie momenten is Rotterdam niet met de trein te bereiken.", zegt regiodirecteur Helga Cuijpers.

Op de weg

Rijkswaterstaat werkt onder meer op de A16 aan de Drechttunnel, waarvan de vier buizen om de beurt bijna een week dicht gaan om de verlichting te vervangen. De verwachting is dat dit leidt tot files van een uur of meer. De provincie pakt onder meer een belangrijke vrachtroute van en naar het Westland aan en de ontsluiting van Leiden.

"We hebben gemerkt dat een volledige weg afzetten, met korte en heftige overlast tot gevolg, een beter resultaat oplevert en minder geld kost dan wanneer we steeds de helft van de weg afzetten en het werk langer duurt. Maar leuk is het niet", aldus de Zuid-Hollandse gedeputeerde Frederik Zevenbergen (verkeer, vervoer en ov).

Mobiliteitsverandering

Zevenbergen pleit voor "een mobiliteitsverandering" bij reizigers. "We kunnen nooit genoeg asfalt en spoor realiseren om alle drukte op één moment af te handelen. Onze oproep is dus: kijk voor je op pad gaat goed of er ook andere opties zijn. Kan je de fiets of het ov pakken in plaats van de auto? En moeten we nou echt allemaal op dinsdag- en donderdagochtend om kwart over 8 naar het werk reizen? Daar is een verandering qua mindset voor nodig."

ANP