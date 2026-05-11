Nederlanders trekken grens bij ontsporende asielprotesten

Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat protesten tegen noodopvang en asielopvang momenteel ontsporen. Dat blijkt uit onderzoek onder een representatieve groep van 2.850 leden van het Hart van Nederland Panel.

72 procent zegt dat ze de protesten inmiddels uit de hand vinden lopen. Tegelijk vindt 66 procent dat gemeenten en andere overheden onvoldoende luisteren naar mensen die tegen opvang in hun buurt demonstreren.

Van protest naar confrontatie

De afgelopen tijd was het op meerdere plekken onrustig rond plannen voor opvanglocaties. In Apeldoorn werd een rotonde geblokkeerd en vuurwerk naar agenten gegooid. In Loosdrecht moest de Mobiele Eenheid (ME) ingrijpen bij protesten tegen een noodopvang in het oude gemeentehuis.

Ook in Uithoorn en Houten liep de spanning eerder op. Daar werden onder meer vuurwerk, eieren en stenen gegooid en werden mensen aangehouden. Bij sommige protesten speelde ook de vraag wie er eigenlijk kwamen opdagen. In Loosdrecht en Houten klonk de zorg dat niet alleen omwonenden demonstreerden, maar ook mensen van buitenaf die de sfeer harder maakten.

In Houten zei een lokale initiatiefnemer later dat het eerdere protest volgens hem was "gekaapt" door mensen van buiten de gemeente die vooral kwamen rellen. Dit weekend was er bovendien een explosie bij een pand op de grens van Engelen en Den Bosch, waar de gemeente minderjarige vluchtelingen wil opvangen. Meer over dat incident zie je in bovenstaande video.

Zorgen wel serieus nemen

Toch betekent dit niet dat Nederlanders alle demonstranten wegzetten als relschoppers. De cijfers laten juist een dubbel beeld zien.

Zo heeft 72 procent begrip voor directe omwonenden als zij protesteren tegen de komst van een opvanglocatie, zo bleek afgelopen vrijdag uit onderzoek onder 4.118 panelleden. Ook voor inwoners uit dezelfde gemeente of directe regio is nog bij 60 procent begrip.

Maar dat verandert zodra demonstranten van verder weg komen. Slechts 19 procent heeft begrip voor mensen uit andere delen van Nederland die zich ermee bemoeien. Ook heeft maar 19 procent er begrip voor als landelijke politieke partijen of actiegroepen zich mengen in lokale discussies over opvang.