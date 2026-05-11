Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Emoties lopen hoog op in Den Bosch na explosie asielopvang, burgemeester fel

Crime

Vandaag, 17:34

Link gekopieerd

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch heeft fel gereageerd op de explosie bij een pand voor alleenstaande minderjarige asielzoekers aan de Beverspijken. Volgens hem is er in een democratische samenleving ruimte voor kritiek en protest, maar nooit voor geweld.

"Als burgemeester vind ik dat we op allerlei manieren mensen de gelegenheid moeten geven en moeten blijven geven om hun mening te laten horen", zegt Mikkers. "Dat mag ook echt wel kritisch en stevig. Echter, daar hoort nooit geweld bij. Intimidatie en geweld zal ik daarom altijd afkeuren en daarop zullen we dan ook hard ingrijpen."

In de buurt houdt de explosie de gemoederen flink bezig. Omwonden vertellen in bovenstaande video dat de emoties hoog oplopen.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Geweld en intimidatie onacceptabel

Volgens de burgemeester raakt geweld niet alleen de direct betrokkenen, maar ook de rechtsstaat. "Wie geweld toepast, valt daarmee ook de democratie en rechtsstaat aan."

Ook acht fracties in de Bossche gemeenteraad spreken zich gezamenlijk uit tegen het incident. Zij benadrukken dat zorgen en emoties over een opvanglocatie besproken mogen worden, maar dat geweld en intimidatie onacceptabel zijn.

"Onze boodschap is helder: zorgen mogen worden uitgesproken en het debat mag scherp zijn, maar intimidatie, dreiging en ontwrichting hebben in 's-Hertogenbosch geen enkele plaats", aldus D66, PRO, Rosmalens Belang, Leefbaar 's-Hertogenbosch, VVD, 50PLUS, CDA en SP.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Explosie bij pand voor asielopvang in Den Bosch
Explosie bij pand voor asielopvang in Den Bosch

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.