Explosie bij pand voor asielopvang in Den Bosch

Crime

Vandaag, 06:29

Bij het pand aan de Beverspijken in Den Bosch waar opvang voor alleenstaande minderjarige asielzoekers moet komen, is schade ontstaan door een explosief. De politie meldt op X alleen dat er een explosie in de straat was, maar volgens het Brabants Dagblad en Omroep Brabant gaat het om het gebouw waar de opvang zou komen.

Door de explosie zijn meerdere ruiten vernield, meldt de politie. De zaak wordt onderzocht.

Rond de geplande opvang waren meerdere protesten. Zo werd afgelopen woensdag nog snelweg A59 geblokkeerd. De gemeente Den Bosch maakte vrijdag in een collegebrief bekend dat een besluit over het opvangcentrum op de grens van Engelen en Den Bosch voorlopig wordt uitgesteld.

Door ANP

