Groep van ongeveer 50 man betrokken bij vernieling gemeentehuis Loosdrecht

Crime

Vandaag, 12:06

Een groep van ongeveer vijftig relschoppers was volgens de politie betrokken bij de vernielingen aan het gemeentehuis in Loosdrecht. Op maandagnacht werden in het Noord-Hollandse dorp onder meer stenen door de ramen van het pand gegooid. Ook werd het hek vernield.

Volgens een woordvoerder is de groep na festiviteiten rondom Koningsdag van het dorp richting het gemeentehuis getrokken, waarna de vernielingen plaatsvonden. Toen de politie bij het gebouw aankwam,waren van de groep nog zo'n vijftien mensen over. Een 34-jarige man uit Ermelo werd aangehouden.

De politie doet nog onderzoek naar de groep en hoopt daarbij meer aanhoudingen te kunnen verrichten.

Tijdelijke opvang asielzoekers

In het gemeentehuis aan de Rading moeten vanaf 6 mei tijdelijk asielzoekers gehuisvest gaan worden. Daar is meermaals tegen gedemonstreerd.

Door ANP

